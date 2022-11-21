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Новости

21 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": семь человек спасли при пожаре на Комсомольской площади Москвы

"Московский патруль": семь человек спасли при пожаре на Комсомольской площади Москвы

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Семерых человек, в том числе одного ребенка, удалось спасти транспортным полицейским из крупного пожара, который накануне произошел на Комсомольской площади столицы.

При этом, по последним данным, жертвами возгорания стали не менее семи человек. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Ход расследования поставил на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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