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Новости

17 ноября, 21:30

Общество

"Московский патруль": жителям столицы рассказали про участковые пункты полиции

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В одном из самых густонаселенных районов подмосковных Мытищ построено множество домов, в которых проживают тысячи человек. Такие жилые комплексы сейчас появляются во многих городах России. И главное, чтобы люди чувствовали себя в них в безопасности.

Поэтому в последнее время в таких домах появляются участковые пункты полиции. Именно сюда граждане обращаются в первую очередь за помощью и защитой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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