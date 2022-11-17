17 ноября, 21:30Общество
"Московский патруль": жителям столицы рассказали про участковые пункты полиции
В одном из самых густонаселенных районов подмосковных Мытищ построено множество домов, в которых проживают тысячи человек. Такие жилые комплексы сейчас появляются во многих городах России. И главное, чтобы люди чувствовали себя в них в безопасности.
Поэтому в последнее время в таких домах появляются участковые пункты полиции. Именно сюда граждане обращаются в первую очередь за помощью и защитой.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль