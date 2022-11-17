17 ноября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье изъяли более восьми кг марихуаны
Полицейские изъяли более восьми килограммов марихуаны в Подмосковном Ногинске. Правоохранители задержали натуралиста, который организовал домашнюю плантацию.
Злоумышленник подошел к делу со всей ответственностью: в помещении была расположена замкнутая система вентиляции, строгий температурный режим и всевозможные удобрения для кустов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль