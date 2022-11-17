"Московский патруль": в Подмосковье изъяли более восьми кг марихуаны

Полицейские изъяли более восьми килограммов марихуаны в Подмосковном Ногинске. Правоохранители задержали натуралиста, который организовал домашнюю плантацию.

Злоумышленник подошел к делу со всей ответственностью: в помещении была расположена замкнутая система вентиляции, строгий температурный режим и всевозможные удобрения для кустов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.