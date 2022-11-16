16 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полиция ликвидировала группировку, которая обманывала пенсионеров
Оперативники Тверского района столицы ликвидировали группировку, которая специализировалась на обмане пенсионеров.
По версии следствия, аферисты заполучили базу обманутых вкладчиков и начали предлагать услуги юристов. Обещали, что помогут вернуть средства, на деле же выкачивали деньги из пожилых людей. Такие "многофункциональные специалисты" вызвали подозрение у одного из пенсионеров, которого пытались обмануть. Он и обратился в полицию.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль