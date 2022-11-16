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Новости

16 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": восемь участников и два главаря банды телефонных аферистов задержаны

"Московский патруль": восемь участников и два главаря банды телефонных аферистов задержаны

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Восемь активных участников и два главаря банды телефонных мошенников заключены под стражу. Во время парламентского часа в СФ глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал о разоблачении группировки дистанционных аферистов, которые, согласно материалам уголовного дела, выудили у пожилых людей более 20 миллионов рублей.

Потерпевшими оказались пожилые люди не только в Московской области, но и по всей стране. Какие еще заявления сделал министр внутренних дел? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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