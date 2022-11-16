16 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье задержали афериста, решившего заработать в Сети
В Подмосковных Луховицах задержали афериста, который решил заработать на нехитрой схеме в интернете
Мужчина, как считают полицейские, разместил объявление о продаже строительных материалов по заниженной цене. На предложение откликнулась дама, которая не пожелала показывать лица. Но мужчина ничего продавать и не собирался.
Комбинатор заказал все необходимое для дамы в профильном магазине на ее адрес, с оплатой после доставки, а реквизиты для платежа предоставил свои.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.