15 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": Шестун пытался оспорить приговор, вынесенный за оскорбление судьи
В суде бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун пытался оспорить приговор, который ему вынесли за оскорбление судьи.
Ранее его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к 15 годам колонии строгого режима. А за угрозы и оскорбления в сторону суда к сроку добавили еще полгода.
Как Шестун вел себя на апелляции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль