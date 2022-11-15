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Новости

15 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": Шестун пытался оспорить приговор, вынесенный за оскорбление судьи

"Московский патруль": Шестун пытался оспорить приговор, вынесенный за оскорбление судьи

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В суде бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун пытался оспорить приговор, который ему вынесли за оскорбление судьи.

Ранее его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к 15 годам колонии строгого режима. А за угрозы и оскорбления в сторону суда к сроку добавили еще полгода.

Как Шестун вел себя на апелляции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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