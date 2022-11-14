"Московский патруль": суд отправил в СИЗО предполагаемых убийц школьника

В Москве Преображенский суд отправил в СИЗО предполагаемых убийц школьника. Тело подростка без одежды нашли возле Святого озера 16 октября.

Следствие считает, что обвиняемые сначала избили ребенка, а затем заставили его принять смертельную дозу наркотика.

Теперь неизвестных деталей в загадочной гибели подростка на востоке Москвы почти не осталось.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.