14 ноября, 23:55Происшествия
"Московский патруль": суд отправил в СИЗО предполагаемых убийц школьника
В Москве Преображенский суд отправил в СИЗО предполагаемых убийц школьника. Тело подростка без одежды нашли возле Святого озера 16 октября.
Следствие считает, что обвиняемые сначала избили ребенка, а затем заставили его принять смертельную дозу наркотика.
Теперь неизвестных деталей в загадочной гибели подростка на востоке Москвы почти не осталось.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль