"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемую в краже украшений у пенсионерки

Столичные полицейские задержали приезжую, которую подозревают в хищении ювелирных украшений у пенсионерки.

По версии следствия, на улице к пожилой женщине подошла девушка и предложила купить шубу. У пенсионерки не оказалось нужной суммы, и тогда злоумышленница предложила оплатить товар золотыми изделиями.

После того, как пенсионерка отдала незнакомке кольцо, та незаметно вытащила из квартиры потерпевшей все дорогостоящие украшения.

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