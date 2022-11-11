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Новости

11 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемую в краже украшений у пенсионерки

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемую в краже украшений у пенсионерки

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Столичные полицейские задержали приезжую, которую подозревают в хищении ювелирных украшений у пенсионерки.

По версии следствия, на улице к пожилой женщине подошла девушка и предложила купить шубу. У пенсионерки не оказалось нужной суммы, и тогда злоумышленница предложила оплатить товар золотыми изделиями.

После того, как пенсионерка отдала незнакомке кольцо, та незаметно вытащила из квартиры потерпевшей все дорогостоящие украшения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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