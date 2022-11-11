11 ноября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемую в краже украшений у пенсионерки
Столичные полицейские задержали приезжую, которую подозревают в хищении ювелирных украшений у пенсионерки.
По версии следствия, на улице к пожилой женщине подошла девушка и предложила купить шубу. У пенсионерки не оказалось нужной суммы, и тогда злоумышленница предложила оплатить товар золотыми изделиями.
После того, как пенсионерка отдала незнакомке кольцо, та незаметно вытащила из квартиры потерпевшей все дорогостоящие украшения.
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Программа: Московский патруль