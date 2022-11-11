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11 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": пассажир забрал чужой смартфон с рельсов в столичном метро

"Московский патруль": пассажир забрал чужой смартфон с рельсов в столичном метро

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Пассажир забрал чужой смартфон с рельсов в столичном метро. Мужчина был задержан.

На рельсах станции "Новогиреево" лежал потерянный гаджет. Мужчина прыгнул с платформы и решил забрать телефон себе. При этом свой смартфон в это же время пытался найти подросток, а его мать обратилась за помощью к полицейским.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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