"Московский патруль": пассажир забрал чужой смартфон с рельсов в столичном метро

Пассажир забрал чужой смартфон с рельсов в столичном метро. Мужчина был задержан.

На рельсах станции "Новогиреево" лежал потерянный гаджет. Мужчина прыгнул с платформы и решил забрать телефон себе. При этом свой смартфон в это же время пытался найти подросток, а его мать обратилась за помощью к полицейским.

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