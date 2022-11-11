11 ноября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала аферистов, которые воровали деньги у мертвых
В столице поймали группировку аферистов, которые воровали деньги у мертвых. Сообщники подделывали сим-карты и таким образом через банковские приложения похитили со счетов умерших людей 60 миллионов рублей.
Во время обысков оперативники обнаружили больше десятка восстановленных сим-карт, 20 мобильных телефонов и базу данных с реквизитами банковских счетов умерших граждан.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль