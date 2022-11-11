Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала аферистов, которые воровали деньги у мертвых

"Московский патруль": полиция задержала аферистов, которые воровали деньги у мертвых

"Московский патруль": автомобиль сбил женщину в подмосковном Дмитрове

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Бастрыкин запросил доклад о нелегальных экскурсиях в пещеры Подмосковья

"Рейд 112": пожар произошел в гаражном кооперативе на Верейской улице

Два пролета Антоновского моста разрушены в Херсонской области – СМИ

Пожар в ангарах ликвидировали в Раменском – МЧС

Новости часа: два пролета Антоновского моста через Днепр разрушены

Две аварии произошли на Симферопольском шоссе и Профсоюзной улице

Жительница Сургута въехала на машине в качавшихся на качелях детей

В столице поймали группировку аферистов, которые воровали деньги у мертвых. Сообщники подделывали сим-карты и таким образом через банковские приложения похитили со счетов умерших людей 60 миллионов рублей.

Во время обысков оперативники обнаружили больше десятка восстановленных сим-карт, 20 мобильных телефонов и базу данных с реквизитами банковских счетов умерших граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика