"Московский патруль": Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений

Глава МВД России Владимир Колокольцев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли комплекс зданий для сотрудников спецподразделений. В комплексе разместятся 2-й специальный полк полиции и отряд спецназа "Гром".

Для того, чтобы бойцы могли постоянно совершенствовать навыки, для них возвели сложную полосу препятствий. Кроме металлических и деревянных конструкций, там есть автобус, вагон метро и большой вертолет.

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