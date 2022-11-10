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10 ноября, 21:45

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"Московский патруль": Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений

"Московский патруль": Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений

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Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений полиции в ЗАО

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Глава МВД России Владимир Колокольцев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли комплекс зданий для сотрудников спецподразделений. В комплексе разместятся 2-й специальный полк полиции и отряд спецназа "Гром".

Для того, чтобы бойцы могли постоянно совершенствовать навыки, для них возвели сложную полосу препятствий. Кроме металлических и деревянных конструкций, там есть автобус, вагон метро и большой вертолет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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