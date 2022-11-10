"Московский патруль": украшения на 3 млн руб украли в подмосковном Дмитрове

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10 ноября, 21:45

Происшествия

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Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в краже часов и украшений на 3 миллиона рублей.

Злоумышленник пробрался в дом в селе Озерецкое Дмитровского городского округа. При этом он, вероятно, не предполагал, что возле сейфа может находиться камера видеонаблюдения, которая и сняла его лицо.

По предварительным данным, им оказался охранник и помощник по хозяйству владельца имения. Сразу после преступления он отправился в Чебоксары, где сдал награбленное в ломбард.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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