"Московский патруль": начальник главка МВД по МО поздравил полицейских с праздником

Начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков поздравил коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел.

Генерал-лейтенант поблагодарил их за добросовестное отношение к выполнению служебного долга. Особую признательность глава подмосковной полиции выразил ветеранам МВД за преданность профессии и помощь в воспитании молодых специалистов.

В конце конференции Виктор Пауков зачитал указы президента России и приказы руководства МВД о присвоении лучшим сотрудникам высоких наград.

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