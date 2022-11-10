10 ноября, 21:45Общество
"Московский патруль": начальник главка МВД по МО поздравил полицейских с праздником
Начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков поздравил коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел.
Генерал-лейтенант поблагодарил их за добросовестное отношение к выполнению служебного долга. Особую признательность глава подмосковной полиции выразил ветеранам МВД за преданность профессии и помощь в воспитании молодых специалистов.
В конце конференции Виктор Пауков зачитал указы президента России и приказы руководства МВД о присвоении лучшим сотрудникам высоких наград.
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