Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10 ноября, 21:45

Общество

"Московский патруль": Колокольцев заявил о важной работе полицейских в непростое время

"Московский патруль": Колокольцев заявил о важной работе полицейских в непростое время

"Московский патруль": Колокольцев поздравил полицейских с профессиональным праздником

Новости часа: Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в шенгенскую зону

Доля Москвы в программе "Пушкинская карта" составила 16,5% по числу проданных билетов

Законопроект об уголовной ответственности для коллекторов прошел первое чтение в ГД

Усыновившая ребенка семья сможет взять еще одного через год после суда – законопроект

"Личная территория": собаковод-вредитель

Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак

Синоптики предупредили о похолодании в Москве на следующей неделе

Госдума приняла законопроект о 10 годах колонии для коллекторов за угрозы

В столице состоялась торжественная церемония награждения сотрудников МВД. Накануне профессионального праздника, который отмечают полицейские 10 ноября, были подписаны указы о присвоении специальных званий и награждении государственными наградами ряда руководителей. Также наиболее отличившиеся сотрудники отмечены ведомственными наградами.

На церемонии также глава МВД Владимир Колокольцев заявил о важной работе сотрудников ведомства в непростое время. По словам министра, на сегодняшний день у всего личного состава высокая нагрузка, но это не мешает выполнять поставленные задачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществобезопасностьвидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика