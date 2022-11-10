10 ноября, 21:45Общество
"Московский патруль": Колокольцев заявил о важной работе полицейских в непростое время
В столице состоялась торжественная церемония награждения сотрудников МВД. Накануне профессионального праздника, который отмечают полицейские 10 ноября, были подписаны указы о присвоении специальных званий и награждении государственными наградами ряда руководителей. Также наиболее отличившиеся сотрудники отмечены ведомственными наградами.
На церемонии также глава МВД Владимир Колокольцев заявил о важной работе сотрудников ведомства в непростое время. По словам министра, на сегодняшний день у всего личного состава высокая нагрузка, но это не мешает выполнять поставленные задачи.
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