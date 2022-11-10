10 ноября, 21:45Общество
"Московский патруль": Колокольцев поздравил полицейских с профессиональным праздником
Полицейские 10 ноября отмечают профессиональный праздник. С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ личный состав и ветеранов ведомства поздравил и глава МВД Владимир Колокольцев.
По словам главы ведомства, стоять на страже закона, защищать интересы граждан и давать отпор криминалу – это призвание для сильных духом и мужественных людей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль