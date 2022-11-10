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Новости

10 ноября, 21:45

Общество

"Московский патруль": Колокольцев поздравил полицейских с профессиональным праздником

"Московский патруль": Колокольцев поздравил полицейских с профессиональным праздником

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Полицейские 10 ноября отмечают профессиональный праздник. С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ личный состав и ветеранов ведомства поздравил и глава МВД Владимир Колокольцев.

По словам главы ведомства, стоять на страже закона, защищать интересы граждан и давать отпор криминалу – это призвание для сильных духом и мужественных людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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