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09 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": у Мавриди выявили психическое заболевание

"Московский патруль": у Мавриди выявили психическое заболевание

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Вероятный убийца "колбасного короля" Александр Мавриди имеет психическое заболевание. К такому выводу пришли специалисты, которые обследовали фигуранта этого дела.

Уточняется, что диагноз называется "эмоциональное неустойчивое расстройство пограничного типа личности". И именно поэтому, вероятно, Мавриди постоянно приносит в суд странный рисунок, на котором изображен человек со шрамом на лице и бородой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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