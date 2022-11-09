"Московский патруль": у Мавриди выявили психическое заболевание

Вероятный убийца "колбасного короля" Александр Мавриди имеет психическое заболевание. К такому выводу пришли специалисты, которые обследовали фигуранта этого дела.

Уточняется, что диагноз называется "эмоциональное неустойчивое расстройство пограничного типа личности". И именно поэтому, вероятно, Мавриди постоянно приносит в суд странный рисунок, на котором изображен человек со шрамом на лице и бородой.

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