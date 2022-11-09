09 ноября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": у Мавриди выявили психическое заболевание
Вероятный убийца "колбасного короля" Александр Мавриди имеет психическое заболевание. К такому выводу пришли специалисты, которые обследовали фигуранта этого дела.
Уточняется, что диагноз называется "эмоциональное неустойчивое расстройство пограничного типа личности". И именно поэтому, вероятно, Мавриди постоянно приносит в суд странный рисунок, на котором изображен человек со шрамом на лице и бородой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль