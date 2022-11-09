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09 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": вероятные убийцы хореографа Прониной предстали перед судом

"Московский патруль": вероятные убийцы хореографа Прониной предстали перед судом

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Вероятные убийцы хореографа Натальи Прониной предстали перед судом в Москве.

Все случилось в декабре 2020 года, когда девушка возвращалась с подругами домой. Ее застрелили в упор. Следователи уверены, что преступление организовала соперница девушки.

Сразу после нападения убийца выбросил оружие неподалеку. По некоторым данным, злоумышленник стрелял из пистолета Макарова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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