09 ноября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": вероятные убийцы хореографа Прониной предстали перед судом
Вероятные убийцы хореографа Натальи Прониной предстали перед судом в Москве.
Все случилось в декабре 2020 года, когда девушка возвращалась с подругами домой. Ее застрелили в упор. Следователи уверены, что преступление организовала соперница девушки.
Сразу после нападения убийца выбросил оружие неподалеку. По некоторым данным, злоумышленник стрелял из пистолета Макарова.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль