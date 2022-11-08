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08 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": дело возбудили после смерти пациента во время пластической операции

"Московский патруль": дело возбудили после смерти пациента во время пластической операции

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Столичные следователи возбудили уголовное дело после смерти пациента во время пластической операции в клинике на северо-западе Москвы.

По предварительным данным, состояние 22-летнего Никиты Захарычева резко ухудшилось сразу после того, как закончилось хирургическое вмешательство.

Врачи исправляли молодому человеку носовую перегородку. Но после операции у него остановилось сердце.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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