"Московский патруль": дело возбудили после смерти пациента во время пластической операции

Столичные следователи возбудили уголовное дело после смерти пациента во время пластической операции в клинике на северо-западе Москвы.

По предварительным данным, состояние 22-летнего Никиты Захарычева резко ухудшилось сразу после того, как закончилось хирургическое вмешательство.

Врачи исправляли молодому человеку носовую перегородку. Но после операции у него остановилось сердце.

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