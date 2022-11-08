08 ноября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": дело возбудили после смерти пациента во время пластической операции
Столичные следователи возбудили уголовное дело после смерти пациента во время пластической операции в клинике на северо-западе Москвы.
По предварительным данным, состояние 22-летнего Никиты Захарычева резко ухудшилось сразу после того, как закончилось хирургическое вмешательство.
Врачи исправляли молодому человеку носовую перегородку. Но после операции у него остановилось сердце.
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Программа: Московский патруль