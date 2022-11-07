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Новости

07 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": злоумышленник напал с отверткой на продавца мобильных телефонов

"Московский патруль": злоумышленник напал с отверткой на продавца мобильных телефонов

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Злоумышленник напал на продавца с отверткой ради новых мобильных телефонов. Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи на Северо-Западе Москвы.

Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как в магазин зашел человек в синей куртке и подошел к консультанту. Он достал из кармана столярный инструмент и приставил к горлу сотрудника салона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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