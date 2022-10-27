"Московский патруль": столичные полицейские рассказали о борьбе с ворами-карманниками

Пятница, суббота и воскресенье – пик активности так называемых воров-карманников. Именно в конце недели злоумышленники охотнее идут на хищения. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника 6-го отдела уголовного розыска столичной полиции Вячеслав Отраднов.

Где чаще всего орудуют щипачи и прилипалы? Подробнее – в программе телеканала Москва 24.