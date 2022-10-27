"Московский патруль": подмосковные полицейские задержали вероятного наркокурьера

В Дмитровском городском округе Подмосковья полицейские задержали рецидивиста, который после освобождения из колонии решил стать наркокурьером.

Оперативники обнаружили автомобиль подозреваемого возле одного из домов на улице Калинина. В этот момент мужчина, судя по всему, делал так называемую закладку с наркотиками. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.