"Московский патруль": в Москве обсудили взаимодействие МВД и ФСИН

В Москве обсудили взаимодействие полицейских и сотрудников пенитенциарной системы обсудили на совместной коллегии МВД и ФСИН. В мероприятии приняли руководители ведомств – Владимир Колокольцев и Аркадий Гостев.

В частности, на коллегии обсудили совместную борьбу с call-центрами на территории колоний и ликвидацию экстремистских ячеек в местах лишения свободы. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.