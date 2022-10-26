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26 октября, 21:35

Общество

"Московский патруль": в Москве обсудили взаимодействие МВД и ФСИН

"Московский патруль": в Москве обсудили взаимодействие МВД и ФСИН

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В Москве обсудили взаимодействие полицейских и сотрудников пенитенциарной системы обсудили на совместной коллегии МВД и ФСИН. В мероприятии приняли руководители ведомств – Владимир Колокольцев и Аркадий Гостев.

В частности, на коллегии обсудили совместную борьбу с call-центрами на территории колоний и ликвидацию экстремистских ячеек в местах лишения свободы. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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