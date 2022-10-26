"Московский патруль": столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве

В Москве полицейские задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. По данным следствия, мужчина притворился социальным работником и украл у пенсионерки более 300 тысяч рублей.

По версии правоохранителей, злоумышленник попросил пожилую женщину дать сдачу с пятитысячной купюры. Когда пенсионерка достала конверт с деньгами, злоумышленник попросил принести ему воды. Доверчивая женщина оставила сбережения без присмотра, чем и воспользовался лжесоцработник.

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