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26 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве

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В Москве полицейские задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. По данным следствия, мужчина притворился социальным работником и украл у пенсионерки более 300 тысяч рублей.

По версии правоохранителей, злоумышленник попросил пожилую женщину дать сдачу с пятитысячной купюры. Когда пенсионерка достала конверт с деньгами, злоумышленник попросил принести ему воды. Доверчивая женщина оставила сбережения без присмотра, чем и воспользовался лжесоцработник.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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