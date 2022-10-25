"Московский патруль": школьница погибла в результате ДТП в Подмосковье

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Новости

25 октября, 21:30

Происшествия

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Смертельное ДТП произошло в Ленинском городском округе Подмосковья. В деревне Дроздово на автобусную остановку опрокинулся микроавтобус. В результате погибла девочка подросток.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как грузовой автомобиль занесло на небольшом повороте. Машину развернуло и она упала на бок. В этот момент на остановке находилась 16-летняя девушка.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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