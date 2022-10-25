Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

25 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": Мособлсуд утвердил приговор американке Бриттни Грайнер

"Московский патруль": Мособлсуд утвердил приговор американке Бриттни Грайнер

"Московский патруль": суд арестовал сбившего женщину с ребенком на зебре в Москве

Солнцевский суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с пятилетним ребенком

Суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с ребенком в Солнцеве

Новости часа: более 8,5 тыс родственников мобилизованных обратились за матпомощью в Москве

"Московский патруль": психолог объяснила провокационное поведение Мавриди в суде

Facebook обязали выплатить российскому тренеру Дмитрию Хохлову 65 млн рублей

Суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского

"Московский патруль": Мосгорсуд рассмотрит дело об убийстве школьницы из Тюмени

"Московский патруль": суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая получила 9 лет колонии за контрабанду наркотиков, не смогла обжаловать приговор. Московский областной суд отклонил ее апелляционную жалобу. На заседании осужденная спортсменка выступала по видеосвязи. Аргументы о том, что наказание слишком суровое суд не впечатлили.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево с вейпом, который был наполнен гашишным маслом. Баскетболистка пыталась провезти его в Россию, но была остановлена сотрудниками таможни и полиции.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика