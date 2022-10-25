"Московский патруль": Мособлсуд утвердил приговор американке Бриттни Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая получила 9 лет колонии за контрабанду наркотиков, не смогла обжаловать приговор. Московский областной суд отклонил ее апелляционную жалобу. На заседании осужденная спортсменка выступала по видеосвязи. Аргументы о том, что наказание слишком суровое суд не впечатлили.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево с вейпом, который был наполнен гашишным маслом. Баскетболистка пыталась провезти его в Россию, но была остановлена сотрудниками таможни и полиции.

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