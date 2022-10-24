"Московский патруль": полиция задержала участников потасовки на станции метро "Молодежная"

Кулачный бой на станции метро "Молодежная" закончился тяжелыми травмами для одного из пассажиров. Потасовку сняли камеры видеонаблюдения.

Во время схватки человек в сером ударил оппонента кастетом в грудь, а потом убежал. Потерпевшего госпитализировали, а его обидчика задержали полицейские. Злоумышленник заявил на допросе, что это была , якобы, самозащита.

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