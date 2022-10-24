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Новости

24 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, обокравших мужчину на 700 тыс рублей

"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, обокравших мужчину на 700 тыс рублей

"Московский патруль": кассир микрофинансовой организации в Москве обхитрила грабителя

"Московский патруль": суд арестовал сбившего женщину с ребенком на "зебре" в Москве

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В столице полицейские задержали вероятных аферистов, которые выманили у пенсионера 700 тысяч рублей. Деньги злоумышленникам нужны были, якобы, для того чтобы привезти родственников с Украины.

Пользуются мошенники и проверенными схемами. Представляются сотрудниками банка и правоохранительных органов. О новых случаях обмана – в репортаже телеканала Москва 24.

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