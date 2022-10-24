"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, обокравших мужчину на 700 тыс рублей

В столице полицейские задержали вероятных аферистов, которые выманили у пенсионера 700 тысяч рублей. Деньги злоумышленникам нужны были, якобы, для того чтобы привезти родственников с Украины.

Пользуются мошенники и проверенными схемами. Представляются сотрудниками банка и правоохранительных органов. О новых случаях обмана – в репортаже телеканала Москва 24.