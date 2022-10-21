Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

21 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": Золотов и Собянин открыли монумент погибшим сотрудникам Росгвардии

"Московский патруль": Золотов и Собянин открыли монумент погибшим сотрудникам Росгвардии

"Московский патруль": возлюбленная пара крала велосипеды в Подмосковье

"Московский патруль": мошенник похитил 33 ноутбука под видом специалиста по закупкам

Россиянам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости часа: число пострадавших из-за обстрела Белгородской области выросло до трех

Три человека пострадали в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

Появились новые кадры момента аварии в Одинцове

Сгоревший в Подмосковье склад был построен незаконно – СМИ

Площадь пожара после обстрела Белгородской области составила 1 000 квадратных метров – СМИ

Водителя загоревшегося трамвая госпитализировали в Нижнем Новгороде

Глава Росгвардии Виктор Золотов и мэр столицы Сергей Собянин открыли мемориальный комплекс "Свеча памяти" в честь сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

На церемонии открытия монумента мэр поздравил всех причастных с 35-летием московского ОМОН. Золотов поблагодарил Собянина за поддержку, благодаря которой монумент открыли в кратчайшие сроки. Также он выразил слова признательности мэру за многолетнее конструктивное взаимодействие с войсками правопорядка. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика