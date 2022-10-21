"Московский патруль": Золотов и Собянин открыли монумент погибшим сотрудникам Росгвардии

Глава Росгвардии Виктор Золотов и мэр столицы Сергей Собянин открыли мемориальный комплекс "Свеча памяти" в честь сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

На церемонии открытия монумента мэр поздравил всех причастных с 35-летием московского ОМОН. Золотов поблагодарил Собянина за поддержку, благодаря которой монумент открыли в кратчайшие сроки. Также он выразил слова признательности мэру за многолетнее конструктивное взаимодействие с войсками правопорядка. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

