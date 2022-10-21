"Московский патруль": возлюбленная пара крала велосипеды в Подмосковье

Возлюбленная пара в подмосковном Дмитрове занималась кражей велосипедов. Преступления свои они совершали по ночам. Возлюбленные проникали в подъезды жилых домов, забирали двухколесный транспорт и уезжали на нем.

Похищенную добычу они сдавали в комиссионный магазин, а деньги тратили на свои личные нужды. В общей сложности пара похитила девять велосипедов на сумму более ста тысяч рублей. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

