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21 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": возлюбленная пара крала велосипеды в Подмосковье

"Московский патруль": возлюбленная пара крала велосипеды в Подмосковье

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Возлюбленная пара в подмосковном Дмитрове занималась кражей велосипедов. Преступления свои они совершали по ночам. Возлюбленные проникали в подъезды жилых домов, забирали двухколесный транспорт и уезжали на нем.

Похищенную добычу они сдавали в комиссионный магазин, а деньги тратили на свои личные нужды. В общей сложности пара похитила девять велосипедов на сумму более ста тысяч рублей. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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