"Московский патруль": москвичка собралась признать мать недееспособной ради квартиры

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20 октября, 21:35

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Жительница столицы Надежда Москва испугалась, что может остаться на улице. Она рассказала, что дочь хочет признать ее недееспособной через суд.

При этом, женщина уверена, что это она хочет сделать ради квадратных метров. По словам пенсионерки, ее собственный ребенок уже пять лет издевается над ней и ее мужем: прячет посуду, столовые приборы, выкидывает оставленные в коридоре вещи и обувь, не дает готовить еду.

Надежда Алексеевна решила уйти от конфликтов с дочерью – все вещи она унесла к себе в небольшую комнату, в ней она делает и все остальное – готовит и чистит зубы. Однако такая изоляция проблем не решает. Дочь, по словам пенсионерки, еще и бьет свою мать с инвалидностью, зачастую просто врываясь в комнату.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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