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18 октября, 21:45

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"Московский патруль": столичные полицейские задержали наркокурьера

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Столичные полицейские задержали наркокурьера. При этом, по его словам, он якобы просто решил подобрать мятую пачку сигарет.

Однако при обыске у мужчины изъяли десятки свертков с героином и метадоном. Уточняется, что это задержание стало лишь первым в разоблачении цепочки сети наркодилеров. Следующими оказались фасовщики и более крупные сбытчики. При обыске у них дома полицейские нашли крупную партию запрещенных веществ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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