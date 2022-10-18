"Московский патруль": столичные полицейские задержали наркокурьера

Столичные полицейские задержали наркокурьера. При этом, по его словам, он якобы просто решил подобрать мятую пачку сигарет.

Однако при обыске у мужчины изъяли десятки свертков с героином и метадоном. Уточняется, что это задержание стало лишь первым в разоблачении цепочки сети наркодилеров. Следующими оказались фасовщики и более крупные сбытчики. При обыске у них дома полицейские нашли крупную партию запрещенных веществ.

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