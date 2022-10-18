"Московский патруль": арестован блогер, совершавший самосуд над нарушителями ПДД

В Подмосковье арестовали блогера, который вместе с друзьями устраивал самосуд над нарушителями ПДД.

Уточняется, что свои "облавы" они снимали на видео, причем сценарий был почти везде один и тот же. Они ловили тех, кто обгонял затор по обочине, заставляли выйти из машины и провоцировали драки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Видео с избиениями из Сети были удалены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

