18 октября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полицейские задержали группу злоумышленников, готовивших ограбление
Подмосковные полицейские задержали предполагаемых разбойников, которые вооружившись ножами и надев маски, пытались обчистить коттедж местного предпринимателя.
Налет попал в объектив правоохранителей, которые заранее узнали о готовящемся преступлении.
Злоумышленники планировали ворваться через входную дверь, связать хозяев и забрать все ценности, однако их уже ждали силовики.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль