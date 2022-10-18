"Московский патруль": полицейские задержали группу злоумышленников, готовивших ограбление

Подмосковные полицейские задержали предполагаемых разбойников, которые вооружившись ножами и надев маски, пытались обчистить коттедж местного предпринимателя.

Налет попал в объектив правоохранителей, которые заранее узнали о готовящемся преступлении.

Злоумышленники планировали ворваться через входную дверь, связать хозяев и забрать все ценности, однако их уже ждали силовики.

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