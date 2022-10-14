"Московский патруль": задержан вероятный наркокурьер с героином и метадоном

Почти 200 свертков с героином и метадоном изъяли у вероятного наркокурьера столичные полицейские.

Они задержали 44-летнего ранее судимого мужчину. На кадрах с места событий злоумышленник в грязной куртке и в наручниках не может стоять на месте и раскачивается из стороны в сторону.

Он сразу признался, что делал так называемые закладки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.