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Новости

14 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": задержан пассажир метро, подозреваемый в хулиганстве

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Полицейские задержали пассажира московского метро, которого подозревают в хулиганстве.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в капюшоне и с рюкзаком подходит к банкомату в вестибюле станции "Нагатинская". После попытки снять деньги, мужчина оглядывается по сторонам и достает из кармана петарду, которую кидает внутрь устройства.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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