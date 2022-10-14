"Московский патруль": задержан пассажир метро, подозреваемый в хулиганстве

Полицейские задержали пассажира московского метро, которого подозревают в хулиганстве.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в капюшоне и с рюкзаком подходит к банкомату в вестибюле станции "Нагатинская". После попытки снять деньги, мужчина оглядывается по сторонам и достает из кармана петарду, которую кидает внутрь устройства.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.