14 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": задержан пассажир метро, подозреваемый в хулиганстве
Полицейские задержали пассажира московского метро, которого подозревают в хулиганстве.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в капюшоне и с рюкзаком подходит к банкомату в вестибюле станции "Нагатинская". После попытки снять деньги, мужчина оглядывается по сторонам и достает из кармана петарду, которую кидает внутрь устройства.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль