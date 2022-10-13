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Новости

13 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": за разбойное нападение задержан 22-летний приезжий

"Московский патруль": за разбойное нападение задержан 22-летний приезжий

"Московский патруль": мужчина похитил больше 20 тысяч долларов с поддельными купюрами

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В Москве задержали 22-летнего приезжего, который избил и ограбил мужчину, а потом попытался похитить алкоголь в магазине.

Потасовку зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как после нескольких ударов один из молодых людей падает на землю. Но его оппонента это не останавливает, и он продолжает бить лежачего ногами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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