"Московский патруль": за разбойное нападение задержан 22-летний приезжий

В Москве задержали 22-летнего приезжего, который избил и ограбил мужчину, а потом попытался похитить алкоголь в магазине.

Потасовку зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как после нескольких ударов один из молодых людей падает на землю. Но его оппонента это не останавливает, и он продолжает бить лежачего ногами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.