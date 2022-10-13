"Московский патруль": мужчина похитил больше 20 тысяч долларов с поддельными купюрами

Подмосковные полицейские задержали злоумышленника, который похитил больше 20\ тысяч долларов. Молодой человек нашел в Сети объявление о продаже валюты и назначил встречу.

Вот только на сделку парень прихватил лишь поддельные купюры и перцовый баллончик. Как прошла встреча? И почему не следует доверять менялам из соцсетей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.