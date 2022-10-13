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Новости

13 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": возбуждено уголовное дело о ДТП, где погибли четыре подростка

"Московский патруль": возбуждено уголовное дело о ДТП, где погибли четыре подростка

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Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре подростка.

Авария произошла минувшей ночью в Дмитрове. Легковой автомобиль, за рулем которого находился 15-летний молодой человек, врезался в грузовик, припаркованный у обочины. В результате ДТП машина загорелась. Водитель и трое пассажиров погибли на месте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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