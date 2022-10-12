"Московский патруль": вероятный киллер Мавриди закрыл лицо нарисованной маской на суде

Вероятный киллер Александр Мавриди продолжает удивлять участников громкого процесса. На этот раз во время слушаний в Московском областном суде он закрывал лицо нарисованной маской.

На листе А4 – человек со шрамом на лице и бородой в окружении еще нескольких не менее странных персонажей. Что хотел сказать этим рисунком Мавриди – неясно, как и то, откуда у заключенного в СИЗО краски и фломастеры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.