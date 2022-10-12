12 октября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": задержан предполагаемый налетчик на ломбард
В Москве задержали предлагаемого налетчика на ломбард, который похитил деньги и ювелирные украшения больше чем на миллион рублей. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.
На кадрах съемки грабитель в кепке и медицинской маске, предусмотрительно надевает перчатки, видимо, чтобы не оставить отпечатков пальцев. После чего опустошает сейф. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль