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Новости

12 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": задержан предполагаемый налетчик на ломбард

"Московский патруль": задержан предполагаемый налетчик на ломбард

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В Москве задержали предлагаемого налетчика на ломбард, который похитил деньги и ювелирные украшения больше чем на миллион рублей. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах съемки грабитель в кепке и медицинской маске, предусмотрительно надевает перчатки, видимо, чтобы не оставить отпечатков пальцев. После чего опустошает сейф. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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