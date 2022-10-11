11 октября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": 58-летнего мужчину осудили за стрельбу по самолету
Три года условно за стрельбу по самолету – Солнечногорский городской суд вынес решение по уголовному делу о хулиганстве.
Судили 58-летнего Виктора Клейменова. В подмосковной Истре он живет в частном доме рядом с аэродромом Шевлино, откуда взлетали легкомоторные самолеты.
По словам самого пенсионера, постоянный шум не давал ему спокойно жить. И когда нервы не выдержали, мужчина схватился за ружье и несколько раз выстрелил по "Пайперу".
Программа: Московский патруль