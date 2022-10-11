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11 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": 58-летнего мужчину осудили за стрельбу по самолету

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Три года условно за стрельбу по самолету – Солнечногорский городской суд вынес решение по уголовному делу о хулиганстве.

Судили 58-летнего Виктора Клейменова. В подмосковной Истре он живет в частном доме рядом с аэродромом Шевлино, откуда взлетали легкомоторные самолеты.

По словам самого пенсионера, постоянный шум не давал ему спокойно жить. И когда нервы не выдержали, мужчина схватился за ружье и несколько раз выстрелил по "Пайперу".

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