"Московский патруль": 58-летнего мужчину осудили за стрельбу по самолету

Три года условно за стрельбу по самолету – Солнечногорский городской суд вынес решение по уголовному делу о хулиганстве.

Судили 58-летнего Виктора Клейменова. В подмосковной Истре он живет в частном доме рядом с аэродромом Шевлино, откуда взлетали легкомоторные самолеты.

По словам самого пенсионера, постоянный шум не давал ему спокойно жить. И когда нервы не выдержали, мужчина схватился за ружье и несколько раз выстрелил по "Пайперу".