"Московский патруль": СК рассчитывает на арест мужчины, стрелявшего по полиции в Москве

Следователи настаивают на аресте бизнесмена, который устроил стрельбу на Ярцевской улице и ранил полицейского.

Факир Карим обстрелял автомобили, припаркованные возле жилого дома, а затем открыл огонь по сотрудникам патрульно-постовой службы. Во время задержания предприниматель получил легкое ранение, попал в больницу, а сразу после выписки ему предъявили обвинение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.