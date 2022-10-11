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Новости

11 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": СК рассчитывает на арест мужчины, стрелявшего по полиции в Москве

"Московский патруль": СК рассчитывает на арест мужчины, стрелявшего по полиции в Москве

"Московский патруль": арестован высокопоставленный сотрудник Росавиации

В Белгородской области ликвидировали пожар на подстанции

Мощный взрыв прогремел в центре Донецка

Два человека получили ранения в результате обстрела поселка Теткино в Курской области

Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

Подстанцию Шебекино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

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Несколько машин столкнулись рядом с развилкой на Долгопрудный

Новости часа: новые взрывы зафиксированы в трех областях Украины

Следователи настаивают на аресте бизнесмена, который устроил стрельбу на Ярцевской улице и ранил полицейского.

Факир Карим обстрелял автомобили, припаркованные возле жилого дома, а затем открыл огонь по сотрудникам патрульно-постовой службы. Во время задержания предприниматель получил легкое ранение, попал в больницу, а сразу после выписки ему предъявили обвинение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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