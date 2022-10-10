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Новости

10 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": на Госпитальном валу сообщили о массовой пропаже зеркал с машин

"Московский патруль": на Госпитальном валу сообщили о массовой пропаже зеркал с машин

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Сразу 14 заявлений поступило в полицию о пропаже автомобильных зеркал на Госпитальном валу столицы. Оперативникам удалось задержать предполагаемого вора, и им оказалась 57-ми летняя жительница Подмосковья, которая сняла деталей с машин больше чем на полмиллиона рублей.

Где она потом продавала ворованные зеркала? И почему в последнее время таких краж стало больше? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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