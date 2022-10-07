07 октября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемых в ограблении алкомаркета
В центре Москвы оперативники задержали подозреваемых в грабеже алкомаркета.
Установлено, что сотрудник магазина увидел, как двое неизвестных похитили несколько бутылок с алкогольными напитками. Он предложил вернуть похищенное, но злоумышленники, проявив агрессию, ударили его кулаком в область лица.
Другие работники попытались их остановить, однако злоумышленникам удалось покинуть магазин вместе с украденным товаром.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль