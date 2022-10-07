Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемых в ограблении алкомаркета

"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемых в ограблении алкомаркета

Обвиняемый в поджоге автомобилей в "Москва-Сити" отправлен под домашний арест

Новости часа: ВСУ выпустили более 30 боеприпасов по городам ДНР

Водителя Собчак приговорили к двум годам колонии-поселения из-за ДТП в Сочи

Новости часа: в ДНР сообщили об обстрелах "Градами" двух районов Донецка

"Москва и мир": новые турникеты в столичном метро и приговор гендиректору "Зимней вишни"

Новости часа: в МЧС сообщили о причинах хлопка газа на Чертановской улице

Появились кадры последствий газового хлопка в доме на Чертановской улице

Случайный прохожий помог сотрудникам ГИБДД задержать нарушителя в Красноярске

Новости часа: Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов в СНГ

В центре Москвы оперативники задержали подозреваемых в грабеже алкомаркета.

Установлено, что сотрудник магазина увидел, как двое неизвестных похитили несколько бутылок с алкогольными напитками. Он предложил вернуть похищенное, но злоумышленники, проявив агрессию, ударили его кулаком в область лица.

Другие работники попытались их остановить, однако злоумышленникам удалось покинуть магазин вместе с украденным товаром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествияАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика