"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемых в ограблении алкомаркета

В центре Москвы оперативники задержали подозреваемых в грабеже алкомаркета.

Установлено, что сотрудник магазина увидел, как двое неизвестных похитили несколько бутылок с алкогольными напитками. Он предложил вернуть похищенное, но злоумышленники, проявив агрессию, ударили его кулаком в область лица.

Другие работники попытались их остановить, однако злоумышленникам удалось покинуть магазин вместе с украденным товаром.

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