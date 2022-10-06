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Новости

06 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд начал рассматривать дело о несчастном случае в серфинг-центре

"Московский патруль": суд начал рассматривать дело о несчастном случае в серфинг-центре

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В Кунцевском суде столицы начали рассматривать процесс по делу о несчастном случае в столичном серфинг-центре.

Москвичка Екатерина Пастушкова, покоряя искусственную волну, получила жуткую травму кисти. Врачам пришлось пришивать оторванный палец и ставить спицы. Лечение обошлось в круглую сумму, а Пастушкова из-за этого лишилась работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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