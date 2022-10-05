05 октября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, обманувших пенсонерку на 3 млн рублей
В Москве задержали злоумышленников, которые пытались обмануть 73-летнюю пенсионерку более чем на три миллиона рублей. Но пожилая женщина вовремя обратилась в полицию.
Как объяснил сам мужчина, в миллионной афере ему была отведена роль курьера. Но это всего лишь одно звено в длинной преступной цепи. А начинается все со звонков на телефон.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль