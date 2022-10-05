"Московский патруль": сотрудники полиции задержали мужчину, грабившего пожилых женщин

Сотрудники полиции задержали мужчину, грабившего пожилых женщин.

На университетском проспекте 32-летний приезжий выхватил сумку из рук 77-летней пенсионерки с тростью и сбежал. Внутри он обнаружил телефон, документы и деньги, общей суммой в 6 тысяч рублей.

Женщина не смогла оказать никакого сопротивления. А ее беспомощность нисколько не смутила злоумышленника.



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