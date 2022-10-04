"Московский патруль": в Балашихе задержали обокравшую пенсионерку на миллион рублей

В Балашихе полицейские задержали предполагаемую аферистку, которая нагадала пенсионерке на существенный ущерб.

Авантюристка устроила настоящее представление по снятию порчи, после которого у женщины исчез миллион рублей.

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