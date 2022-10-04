"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемого в ограблении женщины

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, который избил и ограбил женщину.

Мужчина сначала набросился на нее в кафе на Страстном бульваре, а когда та попыталась сбежать, стал ее преследовать.

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